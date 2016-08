30.08.2016, 17:04 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

MITTERSILL. In der Nacht auf 30. August 2016 brach ein bisher unbekannter Täter in einen Berggasthof in Mittersill ein und stahl aus dem Barbereich zwei Stangen Zigaretten sowie Bargeld. Der genaue Schaden ist noch nicht bekannt. Spurensicherung wurde veranlasst.