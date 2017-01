Rauris: Ein Auto stürzte in die Rauriser Ache

07.01.2017, 22:18 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

RAURIS. Heute, am 7. Jänner 2017 um 17 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Unternehmer aus dem Pinzgau, mit seinem PKW auf der Rauriserstraße in Richtung Tal auswärts. Im Rauriser Ortsteil Unterland musste ein vor ihm fahrender PKW plötzlich bremsen. Daraufhin verriss der Pinzgauer seinen PKW nach rechts und stürzte über eine Böschung in die Rauriser Ache. Der Unternehmer, welcher sich alleine in seinem Fahrzeug befand, konnte dieses mit eigenen Kräften verlassen und blieb unverletzt.Das Fahrzeug des Pinzgauers wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.Die Fahrzeugbergung übernahm die Freiwillige Feuerwehr Rauris und Zell am See mit insgesamt 31 eingesetzten Kräften