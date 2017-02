Verdacht des sexuellen Missbrauchs in Saalfelden

01.02.2017, 18:16 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

SAALFELDEN. Ein 15-jähriger Schüler traf sich mit einer gleichaltrigen Mitschülerin und einem 13-Jährigen am Abend des 28. Jänner 2017 in eine leerstehende Wohnung eines Verwandten. Die Jugendlichen tranken gemeinsam alkoholische Getränke. Während des Abends zog der 15-Jährige dem Mädchen die Kleidung aus und es kam zum Geschlechtsverkehr. Das Mädchen gab an, dass der Geschlechtsverkehr ohne ihr Einverständnis stattgefunden hat und sie auf Grund ihrer Alkoholisierung dies nicht verhindern konnte.