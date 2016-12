Pinzgauer bei der Tiroler Schachrallye

19.12.2016, 08:31 Uhr

Zwei Stuhlfeldener Kinder, die Gebrüder Alexander und Johannes Hörfarter, Mitglieder des Schachklubs Uttendorf, beteiligten sich an der Tiroler Jugendschach-Rallye 2016, einer Schach-Turnierserie, die sich über mehrere Monate hinzog.

Bei jedem der 6 Bewerbe mussten die Kinder 5 Runden mit einer Stunde Bedenkzeit spielen, was unter Umständen pro Turnier 10 Stunden Spielzeit bedeuten konnte. Also ganz schön hart!

Die Hörfarter-Brüder spielten bei fünf der sechs Turniere in der Gruppe B (U8- und U10-Spieler) mit. Insgesamt waren 122 (!) Kinder im Einsatz.In der Gesamtwertung kam Johannes in U8 männlich auf den guten Platz 5 (von 18). Alexander wurde in der Gruppe U10 männlich guter 7. (von 26), seine Elo-Wertungszahl stieg um fast 100 Punkte auf 915.Gratulation zum schönen Ergebnis!