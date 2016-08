Das Unternehmen "pinzweb" punktet mit einem neuen Standort

28.08.2016, 16:32 Uhr

Bruck: Zahlreiche Eröffnungsgäste kamen zum "Grand Opening"

Im Zentrum von Bruck, im Zentrum vom Pinzgau

Zehn Mitarbeiter

BRUCK (cn). Bei der "pinzweb Werbeagentur GmbH & Co KG" gibt es Grund zur Freude: Am vergangenen Freitag stand die Eröffnung des neuen und größeren Büros auf dem Programm.Chefs der "Full Service Agentur" - die Bandbreite reicht von der kleinen Werbung bis hin zu ausgklügelten Oline-Lösungen - sind Oliver Resl und Stefan Hollaus. Resl im BB-Gespräch: "Nachdem ich auch Vizebürgermeister von Bruck bin, habe ich viel Freude mit dem neuen Standort unseres Büros. Es befindet sich zentral in unserer Gemeinde und damit auch im Herzen des Pinzgaus."Insgesamt sind im Unternehmen zehn Mitarbeiter beschäftigt. Zum feierlichen "Grand Opening" konnte man zahlreiche Gäste begrüßen