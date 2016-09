Honky Tonk - Kneipenfestival 2016. Musik

, Saalfelden am Steinernen Meer AT

Kunsthaus Nexus , Saalfelden am Steinernen Meer AT

Sam Brisbe und Oliver Mochmann (2Some) waren im vergangenen Jahr eine der Abräumerbands beim Honky Tonk in Saalfelden. Energiegeladener kann ein Akustikduo kaum sein! Mit Legendärem aus Reggae, Soul, Pop und Rock bringen die beiden sommerlich heiße Partystimmung nach Saalfelden. Und damit auch richtige Rocker auf ihre Kosten kommen, präsentieren wir die Band „Juicy“. 5 Jungs mit Bock auf Rock liefern Rock der bockt zum Absacken auf euren Events. Mit ihrer einzigartigen Songauswahl hauen Sie das Publikum jedes Mal aufs Neue aus den Socken. Unter anderem bringen sie Covers von Green Day, Bon Jovi und U2, schrecken aber auch, wenn`s die Stimmung zulässt, vor Nirvana, Metallica und System Of A Down nicht zurück. Also Freunde, hier ist die absolute Finalparty. Abrocken und Abtanzen!



Samstag, 08. Oktober 2016, 21:00 Uhr



Ab 21:00 Uhr im Café: 2Some

Ab 23:00 Uhr in der Black Box: Juicy