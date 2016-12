Lend: Die Produktion der Aluminium Lend GmbH wird eingestellt

13.12.2016, 19:26 Uhr

Nachfolgend vorerst die offizielle Pressemeldung des Unternehmens

LEND. In Lend wird mit 14. Dezember 2016 die Produktion der Aluminium Lend GmbH, Salzburg, Österreich, eingestellt. Intensive Analysen und eine detaillierte Evaluierung verschiedener Szenarien ergaben, dass es für die Aluminium Lend GmbH kein tragfähiges, positives Weiterführungsszenario gibt. Von den weltweit rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Salzburger Aluminium Gruppe sind von der Schließung etwa 83 Personen betroffen. Es wird versucht werden, möglichst vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern adäquate Jobangebote in anderen Gesellschaften des Konzerns zu machen.

Am Standort Lend wird weiterhin das Headquarter der SAG Gruppe, die Forschung und Entwicklung des Konzerns und das Tochterunternehmen Alutech GmbH angesiedelt bleiben. Die SAG Gruppe unterhält weltweit dreizehn Standorte in sieben Ländern.Die SAG Gruppe hat sich in den vergangenen Jahren insgesamt positiv entwickelt. Der Umsatz hat sich von 2013 bis 2015 um +15 Prozent auf 260 Mio. Euro erhöht. Der Net-Profit ist im gleichen Zeitraum ebenfalls gestiegen. Angetrieben wurde die positive Entwicklung ausschließlich durch den Teilkonzern - SAG Motion Gruppe - der die Automobil-, Nutzfahrzeug- und Schienenfahrzeugindustrie mit Aluminiumkomponenten beliefert.Die Aluminium Lend GmbH kämpfte in den letzten Jahren mit wirtschaftlichen Problemen. Durch den Einsatz der Eigentümerfamilie, welche in den letzten acht Jahren in Summe ca. 13 Mio. EUR in die Aluminium Lend GmbH eingeschossen hat, war eine Weiterführung möglich.Trotz der wirtschaftlichen Verbesserung im Jahr 2016, welche auf den unermüdlichen Einsatz der gesamten Belegschaft zurückzuführen ist, reichte dies nicht für eine nachhaltige, wettbewerbsfähige Produktion aus.Aufgrund der angespannten Liquiditätslage musste die Aluminium Lend GmbH per 13. 12. 2016 die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim AMS nach § 45a (AMFG) anmelden.