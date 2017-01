Business Brunch: Durchblick im Zahlendschungel

31.01.2017, 17:00 Uhr

Kaffee und Croissant beim Business Brunch mit der Gablitzerin Anita Eckhart von Buchhaltung Wienerwald.

GABLITZ."Zur Buchhaltung bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich hab eine kaufmännische Lehre gemacht. Dort bin ich nach einigen Jahren und Tätigkeiten schlussendlich im Rechnungswesen gelandet und habe den Zugang zur Buchhaltung gefunden und die Buchhalter-Ausbildung gemacht. Jahre später habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Wir haben eine Familie gegründet, er gründete seinen Installations-Betrieb. Irgendwann begann er Personal einzustellen und bat mich 'kümmer dich bitte drum'."

WORDRAP

"Nach einiger Zeit habe ich eine Ausbildung zur Personalverrechnerin dazu gemacht. Ich fand dann auch einen Teilzeitjob, aber ich wollte eigentlich im eigenen Betrieb mehr arbeiten. Am leichtesten ist es eben wenn ich vor Ort im Büro bin. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. So kann ich Familie und Beruf unter einen Hut bringen und zusätzlich mein eigenes Geld verdienen.""In der Theorie ist es langweilig, das stimmt. In der Praxis ist es das überhaupt nicht. Diese Individualität – in der Praxis ist es einfach irgendwie lebendig für mich geworden und das hat mich fasziniert. Aber in der Berufsschule habe ich gar nix damit anfangen können und hab einen Vierer gehabt (lacht) – da kriegst du die Theorie hingeknallt. Im Lehrbetrieb hab ich alles von der Pike auf gelernt.""Ich bin diejenige, die Sozialversicherung, Einkommens-, Umsatzsteuergesetze etc. zusammenführt und sagt ‚du hast dieses Unternehmen, diesen Umsatz, musst diese Abgaben zahlen‘. Das ist sehr individuell, es gibt vom Finanzamt viele Erleichterungen, aber man muss es halt wissen.Für Privatpersonen macht's z.B. bei der Arbeitnehmerveranlagung Sinn. Man findet schon alles irgendwo im Internet, aber wenn man sich nicht durch den ganzen Kauderwelsch durchlesen möchte, hilft zB ein Buchhalter. Oder auch wenn man Pflegekräfte, Hauspersonal angestellt hat – auch die gehören entsprechend behandelt.""Man kann natürlich zum Steuerberater gehen. Für größere Unternehmen ist das sicher auch von Vorteil, wenns darum geht wichtige steuerliche Entscheidungen zu treffen, aber für kleinere- und Mittelbetriebe, Start Ups etc. muss es nicht unbedingt sein. Durch Kooperationen kann ich auch bilanzieren und Einkommenssteuererklärungen abgeben. Es ist sehr umfangreich – wo hört mein Job auf und wo fängt er an? Je nachdem was der einzelne will.""Wenn man Spaß an dem hat was man tut und das gern macht, dann kommt das glaube ich von selber. Ich weiß außerdem wie es ist ein Unternehmen aufzubauen, ich habe das mit meinem Mann durchgemacht.""Die Selbstständigkeit gibt mir die Flexibilität, die ich brauche. Der Nachteil ist, dass ich auch am Sonntag oft sitze und in Ruhe meine Klienten abarbeite. Aber wir würden’s nicht ohne die restliche Familie schaffen, z.B. die Großeltern. Das hat nicht jeder, das fällt schon unter Luxus heutzutage.""Ich werde auf jeden Fall an der Prüfung zum Bilanzbuchhalter weiterarbeiten. Ich möchte da weitermachen und für Klienten da sein und ein gutes Auskommen mit eigenem Betrieb und der Familie finden."Semmerl.im Häferl (lacht).hab ich keines, Hauptsache mit meiner Familie – egal wohin.Fantasy-Filme.Zufriedenheit.mein Mann, mein Kind, meine Katze.lieber nicht (lacht).Musik und Bildnerische Erziehung.versuche ich sie zu genießen.Schön war’s!

Mit Kaffee und je einem "Büro-Frühstück" luden die Bezirksblätter Anita Eckhart zum Business Brunch. (Foto: Waculik)

Bäckerei Simhofer

Zum Business Brunch trafen die Bezirksblätter Anita Eckhart in der Bäckerei Simhofer in Gablitz. Neben Cafe Latte, Melange und Cappuccino fiel die Wahl auf je ein Büro-Frühstück, das, um nur 2,60 Euro, aus Semmel, Croissant, Butter und Marmelade besteht. Die Frühstücksvielfalt in der Bäckerei Simhofer hat jedoch noch mehr zu bieten, hier kommen alle auf ihre Kosten: Zum Beispiel mit dem pikanten Hackler-Frühstück mit Schinken und Käse um 3,60 Euro oder dem großen Chef-Frühstück mit Schinken, Käse, Marmelade, Saft und Ei um 7,45 Euro. Feinschmecker greifen womöglich zum "Simsi Frühstück", dass mit Sekt serviert wird. Für drei Hackler-Frühstücke und drei Kaffee bezahlten die Bezirksblätter 16,30 Euro.