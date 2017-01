20.01.2017, 10:10 Uhr

Schüler der Ökolog- NMS Rohrbach beschäftigten sich mit regionalen Lebensmitteln.

ROHRBACH–BERG, BEZIRK (hed). „Regionale Ernährung fördert die Gesundheit und stärkt die Regionen“ – Das war die Erkenntnis der Schüler der Neuen Mittelschule die sich im Rahmen der Wanderausstellung BioRegion Mühlviertel drei Wochen lang intensiv mit der BioRegion auseinandersetzten. Anhand der Schautafeln wurden Fragen wie „ Was ist Bio? Wie ernähre ich mich bewusst? Was hat es mit der biologischen Tierhaltung auf sich? Was versteckt sich hinter regionalen und wirtschaftlichen Kreisläufen?“ beantwortet. „Es ist uns ein großes Anliegen, dass wir bereits Jugendliche für einen Lebensstil, der auf bewusstem Konsum, regionaler Kreislaufwirtschaft und gesunder Ernährung basiert, begeistern können“, sagt Daniel Breitenfellner, Geschäftsführer des Vereins Bioregion Mühlviertel. „Dazu wollen wir auch zukünftig mit unserer Wanderausstellung einen großen Beitrag leisten.“

Fit im Kopf

Ausstellung begeistert

Für die beiden zweiten Klassen der NMS Rohrbach war die Ausstellung auch der Einstieg für das Projekt „Fit im Kopf – Durch Bewegung und gesunde Lebensweise“ im Rahmen der Aktion „Gesundheit leben – Gesundheit lernen“ der O.Ö. Gebietskrankenkassen Forum Gesundheit. Die Schüler und Lehrer werden sich im Rahmen des Projektes ein halbes Jahr damit beschäftigen, inwieweit gesunde Lebensweise, Bewegung und gesunde Ernährung sich positiv auf das Lernen auswirkt. Im Rahmen der Wanderausstellung untersuchten die Schüler auch die Herkunft von Lebensmitteln in den Rohrbacher Supermärkten und waren erstaunt über die Herkunft und weiten weiten Transportwege einzelner Produkte.„Die Wanderausstellung begeisterte in den vergangenen Jahren bereits mehrere tausend Schülerinnen und Schüler im gesamten Mühlviertel. Die Rückmeldungen der Pädagoginnen und Pädagogen sind sehr positiv, daher stellen wir die Ausstellung gerne auch in Zukunft kostenlos zur Verfügung“, berichtet Breitenfellner. Die Anlieferung und Abholung erfolgt kostenlos durch die BioRegion Mühlviertel. Die Reservierung wird durch das Büro der BioRegion Mühlviertel, Tel-Nr. 0664 / 13 59 406 sowie unter office@bioregion-muehlviertel.at abgewickelt.