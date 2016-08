Einbruchsdiebstahl in Millstatt

30.08.2016, 17:51 Uhr

Zwei verdächtige Rumänen wurden in Seeboden festgenommen.

Besitzerin geweckt

MILLSTATT. Zwei Rumänen (25 und 31 Jahre alt) werden verdächtigt, in der Nacht auf Montag in ein Geschäft in Millstatt eingebrochen zu haben.Laut Polizei fand der Einbruch um 00.30 Uhr statt, die Eingangstüre wurde gewaltsam geöffnet. Durch den dabei entstandenen Lärm wurde die Besitzerin des Hauses geweckt, die im ersten Stock in ihrer Wohnung schlief. Sie verständigte ihre Schwester, als diese eintraf, flüchtete der Täter ohne Diebesgut zu Fuß.

In Seeboden festgenommen

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, auf dem Parkplatz des Badehauses bemerkten sie ein verdächtiges Auto mit ausländischem Kennzeichen. Für die beiden mutmaßlichen Täter klickten in Seeboden schließlich die Handschellen. Die beiden Tatverdächtigen werden nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.