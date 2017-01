Markus Salcher dominiert Para-Weltcup

16.01.2017, 22:06 Uhr

Innerkrems als Hochburg für Para-Skisportler. Sportler aus 14 Nationen zeigten ihr Können.

Salcher dominiert Rennen

INNERKREMS. Die besten Para-Skisportler aus 14 Nationen sorgten am vergangenen Wochenende in Innerkrems für Hochspannung. Dort ging der Para-Weltcup, der als Generalprobe für die in zwei Wochen stattfindende Weltmeisterschaft gilt, über die Bühne. Zur Siegerehrung nach den Super-G Bewerben stellte sich auch Sportreferent LH Peter Kaiser ein.Der Landeshauptmann zeigte sich begeistert von den herausragenden Leistungen und zollte den Athletinnen und Athleten größten Respekt. „Sie demonstrieren eindrucksvoll was mit Willenskraft und mentaler Stärke möglich ist“, so Kaiser. Er gratulierte allen Teilnehmern ganz herzlich – besonders freute ihn aber der Triple-Sieg von Kärntens Speed-Aushängeschild Markus Salcher.Alle Ergebnisse im Detail finden Sie hier Alle Fotos: KK/Para-Worldcup