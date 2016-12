Betriebsumsiedelungen in Spittal

07.12.2016, 10:08 Uhr

Gleich mehrere Firmen wechseln innerhalb von Spittal ihren Standort.

Rochade am Neuen Platz

SPITTAL (ven). Bewegung herrscht derzeit in der Spittaler Wirtschaft. Während Öbau Gaggl an Würth-Hochenburger verkauft wurde (siehe rechts), verlegen weitere Unternehmer ihre Firmenstandorte innerhalb der Stadt.Eine große Rochade gibt es am Neuen Platz. Fotograf Daniel Weiss (Studio schwarzweiss) verlässt seine Räumlichkeiten und siedelt auf den Hauptplatz (erster Stock K&K). "Größere Räume und weniger Miete, für mich einfach perfekt", so Weiss, der mit Lehrling Julia Wabnig seit der ersten Dezember-Woche umgezogen ist.

Mehr Mitarbeiter geplant

Barrierefreies Büro

Mode am Hauptplatz

In sein altes Fotostudio zieht Immobilienmakler Edi Imsirovic (Era Imed Immobilien). Insgesamt sind sie zu viert - mit einem Büro in Lienz. Die Räumlichkeiten derzeit sind mit rund 20 Quadratmetern einfach zu klein. Er freut sich, nun endlich mehr Platz zu haben und will langfristig auch mehr Mitarbeiter aufnehmen.Imsirovics bisherige Räume werden nun von Hansjörg Krebs mit der Druckerei fineartprinting belegt. "Wir haben derzeit akuten Platzmangel und wollen auch mehr anbieten. Derzeit haben wir auch kaum Lagermöglichkeiten, mit den neuen Räumen kommt Lagerplatz dazu. Außerdem verlegen wir so unser Büro und sind damit barrierefrei erreichbar", sagt Krebs.Auch am Hauptplatz gibt es Bewegung: Marion Neuschitzer will mit "Zinell Moden" von der Bahnhofstraße auf den Hauptplatz siedeln. Die Barrierefreiheit der neuen Geschäftsräumlichkeiten sei ebenfalls ein wesentlicher Grund dafür.Schuhmacher Heinz Müller übernimmt das Geschäftslokal von Sporthändler Viktor Plank in der Villacher Straße, der in Pension ging. Das Lokal sei zudem barrierefrei, das Gebäude selbst nicht so verwinkelt, die Lage direkt an der Villacher Straße auch besser für die Kundenfrequenz.Renzo Cibinel (Bon Bonn Moda) am Hauptplatz beabsichtigt, sein Lokal zu schließen beziehungsweise zu übergeben. Er steht neuen Besitzern mit Rat und Tag in punkto Einkauf zur Seite.