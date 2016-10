"Ich liebe einfach das Kochen"

06.10.2016, 02:00 Uhr

Verena Lehsky aus Bad Hall lernt Koch-Kellner im Landhotel Forsthof in Sierning.

SIERNING. Verena ist im ersten Lehrjahr. "Nach dem Schnuppern habe ich mich für eine Lehre im Landhotel Forsthof entschieden", erzählt die Bad Hallerin. Die Liebe zum Kochen wurde ihr praktisch in die Wiege gelegt. "Auch meine Oma ist in der Gastronomie tätig." Schon als Kind hat die 15-Jährige daheim in der Küche mitgeholfen. Besonders die Kreativität in der Küche, das "Austoben", wie Verena es liebevoll nennt, ist für den Lehrling das Schönste an ihrem Lehrberuf. "Wenn man beispielsweise durch Zutaten ein Gericht noch verfeinert und ihm eine eigene Note gibt." Zu ihren Lieblingsgerichten zum Zubereiten zuhause zählen unter anderem Lasagne und Gulasch. "Ich mag lieber Fleischgerichte." In ihrem Lehrberuf wird sie derzeit für's Gemüseschneiden und für Frühstück-Vorbereitungen eingesetzt. "Ich helfe überall mit, wo ich kann."

Rezept GrießschmarrnZutaten: 1 Liter Milch, Salz, 10 dag Butter, Zitronenschale, Vanillezucker, Rosinen50 dag GrießZubereitung: Milch, Salz, Butter aufkochen, Zitronenschale, Vanillezucker und Rosinen dazu geben, Grieß grob einrühren und im Rohr ca. 1 Stunde bei 180 Grad fertig backen.