Zehn Jahre Steyr putzt

02.02.2017, 01:30 Uhr

Flurreinigungsaktion feiert Jubiläum. Auch die Partner der Aktion sind seit Anfang an dabei.

STEYR. Vom 21. bis 28. April heißt es heuer wieder "Steyr putzt". In den letzten zehn Jahren hat sich die Aktion zum Pflichttermin für Schulen, Vereine und Privatpersonen entwickelt. Und auch die Partner der Aktion wie die Firma Rukapol, die Energie AG Umwelt Service GmbH, die ARA und das Taborland sind der Reinigungsaktion immer treu geblieben. Neu dabei ist die BezirksRundschau Steyr. "Wir machen aus tiefster Überzeugung mit, weil die Stadt in der wir leben, sauber sein soll", erklärt Rukapol-Geschäftsführer Thomas Haider. Auch Hamit Bilge, Regionalleiter der Energie AG Umwelt Service GmbH ist von "Steyr putzt" überzeugt. "Als langjähriger Entsorgungspartner der Stadt wissen wir, wie wichtig solche Flurreinigungsaktionen sind". "Wir sind stolz darauf, dass den Steyrer Bürgern so viel an einer sauberen Stadt liegt und sie sich jedes Jahr so stark beteiligen. Die Aktion hat auch eine positive Wirkung auf die Jugend", freut sich Vizebürgermeister Wilhelm Hauser, Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtbetriebe Steyr GmbH, über das runde Jubiläum.„Wir freuen uns, mit der Stadtbetriebe Steyr GmbH einen weiteren Partner an unserer Seite zu haben,dem eine saubere Umwelt nicht nur ein Anliegen ist, sondern der sich gemeinsam mit uns auch dafür engagiert. Durch Veranstaltungen wie „Steyr putzt“ wird Bewusstsein für Anti-Littering und Umweltverschmutzung bei der Bevölkerung geschaffen", so ARA-Vorstand Werner Knausz über die Aktion.Infos & AnmeldungAnmeldungen zu Steyr putzt sind ab sofort unter www.stadtbetriebe.at möglich.