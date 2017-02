18. Februar Yoga-Einsteiger-Workshop im Stubai Yoga Studio

Dieser Workshop richtet sich an alle, die mit der Praxis des Yoga beginnen und das Stubai Yoga Studio kennenlernen möchten. In diesem zweistündigen Workshop machen wir eine Tour durch das Yogastudio und zeigen dir, wie du Hilfsmittel verwenden kannst, um die Yogapraxis deinen eigenen Bedürfnissen anzupassen. Der Workshop beinhaltet eine Yogastunde, in der Yogapraktiken wie Kriyas (Reinigungspraktiken), Asanas (Körperhaltungen), Pranayama (Atemübungen) und Entspannungstechniken erklärt und durchgeführt werden. Im Anschluss an die Yogastunde gibt es ausreichend Zeit, um Fragen zu stellen. Dieser Workshop ist für alle Fähigkeitsstufen geeignet (d.h. für alle, die Interesse an der Yogapraxis haben).

Der Workshop findet am Samstag, 18. Februar 2017 von 16:00 bis 18:00 Uhr statt. Preis: 20 Euro. Wo: Stubai Yoga Studio, Scheibe 20 Neustift.

Bitte spätestens bis 16.02. anmelden bei Stubai Yoga 0699 1058 7703 oder info@stubaiyoga.com www.stubaiyoga.com