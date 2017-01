Autobahn-Vignette: Ab 1. Februar 2017 gilt nur mehr Türkis!

24.01.2017, 00:00 Uhr

Die aktuelle Vignette in Mandarin-Orange bleibt nur noch bis zum 31. Jänner 2017 gültig.

„Wir empfehlen: rechtzeitig die Vignette besorgen und korrekt aufkleben. Das erspart Ärger und Terminstress“, so ASFINAG-Geschäftsführerin Gabriele Lutter. Ab 01. Februar 2017 muss ausschließlich Türkis geklebt sein. Die Vignette ist dieses Mal auch voller Innovationen: erstmals haben Kundinnen und Kunden über die Farbwahl einer Vignette entschieden. Und: wir machen die Vignette jetzt smart und interaktiv – mit dem erstmaligen Einsatz von Augmented Reality!

Seit 1997 gibt es in Österreich die Vignette

Die Vignette in Türkis wird schlauer!

Mauteinnahmen finanzieren Maßnahmen für mehr Sicherheit in Österreich

Günstig und sicher in Österreich unterwegs

Jedes Jahr kommt die neue Vignette in neuem Design. Der Grund dafür: der Unterschied zur Vorgänger-Vignette muss klar erkennbar sein. „So können wir die Gültigkeit der Vignette einfach und schnell kontrollieren – zum Vorteil für den Komfort unserer Kundinnen und Kunden“, erklärt Lutter.Denn erstmals wählten die Kundinnen und Kunden die Vignettenfarbe selbst aus. Im Vorjahr stimmten knapp 100.000 Nutzer über die Farbwahl für 2017 ab – die Entscheidung fiel mit einem hauchdünnen Vorsprung auf Türkis.Die neue Vignette ist an sämtlichen 6.000 Vertriebsstellen im In- und Ausland erhältlich sein. Die Jahresvignette ist wie üblich für insgesamt 14 Monate gültig.(bzw. alle zweispurigen Kfz bis 3,5t hzG):10-Tages-Vignette: EUR 8,902-Monats-Vignette: EUR 25,90Jahresvignette: EUR 86,40(einspurige Kfz):10-Tages-Vignette: EUR 5,102-Monats-Vignette: EUR 13,00Jahresvignette: EUR 34,40Mit der Vignette in Türkis liefert die ASFINAG erstmals auch gleich die Anleitung zur richtigen Handhabung automatisch und kostenlos mit. Der Schlüssel dazu nennt sich „erweiterte Realität“ (Augmented Reality). „Unsere Vignette wird noch smarter und erstmals interaktiv. Das heißt: mit dem Kauf einer Vignette gibt es auch automatisch zusätzliche Informationen mittels eines Films samt Anleitungen und Tipps dazu“, erklärt Lutter.Auf Ihrem iPhone oder Android-Smartphone in der ASFINAG App „Unterwegs“ auf das Symbol „ASFINAG AR+“ klicken und den weiteren Bedienungsschritten folgen – wie etwa das Smartphone über die Vorder- oder Rückseite der Vignette halten. Dann haben Sie eine Auswahlmöglichkeit zwischen dem Film mit Tipps für Autos oder Motorrad. Kein langes Suchen mehr im Internet nach weiteren Infos über zig Kanäle – mit der Vignette gibt es nun automatisch die notwendige Information kostenlos dazu.Die ASFINAG ist ein zu 100 Prozent nutzerfinanziertes Unternehmen. Wie alle Mauteinnahmen so werden auch die Einnahmen aus dem Vignettenverkauf wiederum in die Erhöhung der Verkehrssicherheit, in die Verbesserung des Fahrkomforts sowie in den Betrieb und den Ausbau des 2.200 Kilometer umfassenden österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßennetzes investiert.Die 10-Tages-Vignette in Österreich bietet ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis:Für derzeit 8,80 Euro (Preis für 2016) können Sie für zehn Tage das gesamte Autobahn- und Schnellstraßennetz befahren. Zum Vergleich: In der Schweiz gibt es nur eine Jahresvignette. In Slowenien kostet eine 7-Tages-Vignette 15 Euro, in der Slowakei eine 10-Tages-Vignette 10 Euro (Preise für 2016).(Quelle: ASFINAG)