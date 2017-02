"Grenzenlos Literatur" in St. Andrä-Wördern

01.02.2017, 12:28 Uhr

Mehr als 70 Bücher wurden 2016 eingehend besprochen.

ST.ANDRÄ-WÖRDERN (red). Das Programm „Grenzenlos Literatur“ feierte 2016 sein zehnjähriges Jubiläum. Seit 2007 finden sich fünf Mal pro Jahr bücherbegeisterte MitbürgerInnen im Kellerstüberl der Familie Fiser in St. Andrä-Wördern ein, um sich gegenseitig empfehlenswerte Bücher vorzustellen.Nun ist der Jahresbericht 2016 fertiggestellt worden. In Summe wurden 2016 mehr als 70 Bücher eingehend besprochen. Wer welches Buch vorgestellt hat und dieses in eigenen Worten kurz beschrieben hat, findet sich im Jahresbericht. Ergänzt wird die Literaturliste durch die Fotos von Nadja Meister.

Zur Sache:

Der erste „Literaturbrunch“ im Jahre 2017 findet am 19. Februar im Fiser-Keller, in der Wallenböckgasse 23 ab 10 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier