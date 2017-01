GRAMASTETTEN. Am Dienstag, 24. Jänner, findet um 19.30 Uhr der Vortrag "Always Online" im Gramaphon in Gramastetten statt. Der Referent, Walter Koren, Lehrer mit 35 Jahren Diensterfahrung gibt Ratschläge für einen vernünftigen Umgang von Kindern und Jugendlichen mit PC, Laptop, Tablet und Smartphone. Kosten: 12 EuroAnmeldung und weitere Infos unter Tel. 07582/51830 oder AT-office@naturalscience.org