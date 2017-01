Betrunkener Autodieb aus Linz prallte in Gramastetten gegen Mauer

05.01.2017, 17:44 Uhr

Da Linzer anfänglich falsche Personalien angab, gestaltete sich die Identifizierung schwierig. Nach Kontaktaufnahme mit dem Zulassungsbesitzer des Unfallautos stellte sich heraus, dass der Betrunkene das Auto gestohlen hatte.

Die Ermittlungen ergaben, dass der 24-Jährige keinen Führerschein besitzt, nach einer vermutlich mehrstündigen Fahrt mit dem Pkw auf der schneeglatten Fahrbahn um 5 Uhr von der Fahrbahn abkam und gegen die Gartenmauer prallte.Am gestohlenen Pkw entstand Sachschaden. Der Pkw wurde noch am Unfallort an den Geschädigten übergeben. Der weggeworfene Fahrzeugschlüssel konnte trotz dichtem Schneefall wieder aufgefunden werden. Der amtsbekannte 24-Jährige wurde in die Justizanstalt Linz überstellt.