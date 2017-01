Dreikönigsmarkt lockt zahlreiche Besucher

12.01.2017, 16:30 Uhr

Mit seiner langen Tradition ist der Markt sowohl für Händler als auch Besucher ein wichtiger Fixpunkt zum Jahresbeginn.

Lange Tradition

VILLACH. Am 9. Jänner fand wieder der traditionelle Villacher Dreikönigsmarkt statt. „Bis zum heutigen Tag hat der Dreikönigsmarkt nichts von seiner Faszination verloren“, sagt Bürgermeister Günther Albel.Die Chronik erwähnt erstmals im Jahre 1432 einen Markt in der Oberen Vorstadt nahe der ehemaligen Kathreinkirche. Der Markt war ursprünglich ein Viehmarkt, später ein Speckmarkt und entwickelte sich in der Folge zu einem Krämer- und Kleinhändlermarkt. Als erste Veranstaltung im Jahr hat der Dreikönigsmarkt, so heißt er allgemein, für die Fieranten eine große Symbolkraft. Es gilt die Regel: „Bringt der Dreikönigsmarkt gute Geschäfte, verlaufen auch die übrigen Jahresmärkte sehr einträglich.“