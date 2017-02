Fallaloon Velden eröffnet neu

14.02.2017, 18:00 Uhr

Das asiatische Restaurant Fallaloon in Velden eröffnet neu nach einem großzügigen Umbau.

VELDEN (aju). Pünktlich zum Valentinstag eröffnet das asiatische Restaurant Fallaloon in Velden am 14. Februar wieder. Mit diesem umfangreichen Umbau soll die Atmosphäre für die Gäste noch freundlicher gestaltet werden.Neugestaltung"Man kann sich nun wie in den eigenen vier Wänden fühlen", sagt Mikel Jingjian Hu, Geschäftsführer der Fallaloon Group. Neben einer neuen Beleuchtungstechnik wurden auch viele Details verbessert und der Lokalraum generalüberholt. Außerdem ist das Restaurant von nun an ein Nichtraucher-Lokal. Vor dem am Corso gelegenen Familienbetrieb ist jedoch eine gemütliche Fallaloon Lounge als Raucherplatz entstanden. "Wir legen viel Wert auf Qualität und wollen mit unseren Speisen die Freude am Leben und den damit einhergehenden Genuss verkörpern", sagt Hu. Zu den asiatischen Gerichten werden auch Sushi, Dimsum, Wok und Feuertopf angeboten. "Für alle, die einen schönen Abend mit schmackhaftem Essen, guten Drinks und angenehmen Gesprächen verbringen wollen, bieten wir die richtige Umgebung", so Hu.