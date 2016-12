Kleiner Lichtblick am Arbeitsmarkt

14.12.2016, 20:00 Uhr

Im Vergleich zum November des Vorjahres ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk zuletzt gesunken.

1332 offene Stellen

Alle Chancen für Lehrlinge

BEZIRK. BEZIRK (ju). Mit Ende November gab es im Bezirk Vöcklabruck 3202 arbeitslos Gemeldete. Das sind um 194 Personen weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. "Damit zeigt sich erstmals seit vergangenem Februar wieder eine deutliche Reduktion der von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen. Das ist ein Minus von 5,7 Prozent im Vorjahresvergleich", sagt Karin Gerhart, Leiterin des Arbeitsmarktservice (AMS) Vöcklabruck. Die Arbeitslosenquote liegt mit 5,4 Prozent (2015: 5,8 Prozent) unter dem OÖ-Durchschnitt von 5,7 Prozent. Stark reduzierte Zugänge verzeichnete das AMS bei Migranten mit einem Minus von 68 Personen und in der Altersgruppe bis 25 Jahre mit 30 Personen weniger. Weiterhin deutliche Zuwächse gibt es jedoch bei Arbeitsuchenden mit gesundheitlichen Einschränkungen – plus 8,8 Prozent. 888 Personen befanden sich im Vormonat in Schulungen und Ausbildungen. Das sind um 77 weniger als im November 2015.Den 3202 Arbeitslosen stehen 1332 gemeldete offene Stellen gegenüber. "Der Stellenzugang liegt mit 579 offenen Stellen deutlich über dem Vorjahreswert. Wir hatten hier ein Plus von 123", so Gerhart. Die größte Nachfrage herrscht nach wie vor bei Arbeitskräften in der Gastronomie und im Metallbereich. "Eine Vermittlung scheitert leider immer wieder an der fehlenden Qualifikation für den jeweiligen Job."Große Nachfrage herrscht nach Lehrlingen: Aktuell sind 357 offene Lehrstellen gemeldet, 101 davon sofort verfügbar. Aber nur 45 Jugendliche suchen eine Lehrstelle. „Die Weihnachtsferien sind der ideale Zeitpunkt für Jugendliche, die 2016/2017 die Schulpflicht beenden, zum AMS zu kommen und sich als lehrstellensuchend registrieren zu lassen", appelliert Gerhart. "Zum Jahreswechsel ist das Angebot an Lehrstellen immer am größten und viele Firmen fixieren bereits in den ersten Monaten 2017 die Lehrlinge, die im Sommer beginnen können."