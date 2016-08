GIG Karasek: neuer Eigentümer

31.08.2016, 20:00 Uhr

Das Traditionsunternehmen ist jetzt Teil der Dr. Aichhorn Gruppe

ATTNANG-PUCHHEIM. Die steirische Dr. Aichhorn Gruppe hat Ende August die Firma GIG Karasek übernommen. Das Unternehmen, das im Bereich Spezialapparatebau tätig ist und Produktionsstätten in Gloggnitz in der Steiermark und Attnang-Puchheim hat, schrieb zuletzt Verluste. 2015 betrug der Umsatz rund 17,5 Millionen Euro. Durch die Nutzung der Synergien mit der Dr. Aichhorn Group soll eine Erhöhung des Marktanteiles erreicht werden. Die Geschäftsführung bei GIG Karasek übernimmt der 48-jährige Peter Mandl, der bereits seit einigen Jahren in der Dr. Aichhorn Gruppe tätig ist. „Ich sehe es als große Verantwortung und Herausforderung, ein Traditionsunternehmen wie GIG Karasek zu führen. Als Teil der Dr. Aichhorn Gruppe kann das Potential des Unternehmens noch besser ausgeschöpft werden." Insgesamt beschäftigt GIG Karasek 150 Mitarbeiter, 60 davon in Attnang-Puchheim. "Derzeit ist kein Abbau von Mitarbeitern geplant", verspricht Mandl.