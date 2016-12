Studio und Kurse für Fitness

14.12.2016, 20:00 Uhr

Vitalzentrum ermöglicht Training an Geräten und in der Gruppe

FRANKENBURG. "Da es mein Unternehmen jetzt seit bereits drei Jahren gibt und ich mich ständig vergrößere, kam die Idee genau zum richtigen Zeitpunkt", erklärt Franz-Peter Schwebach, warum er von Alois Kienbergers Vitalzentrum in Frankenburg sofort begeistert war. Deshalb zieht Schwebach nun mit seinem Unternehmen "Schwebsi-Personal Fitness" im Obergeschoß des Vitalzentrums ein."Vor dreieinhalb Jahren gab ich meine TRX-Stunden noch im Altenheimpark Frankenburg unter Bäumen mit vier Teilnehmerinnen, mittlerweile biete ich 20 Stunden mit einer Vielzahl von Kursen pro Woche an." Zu seinem Angebot zählt funktionelle Gruppenfitness mit dem gesamten Iron System, medizinische Gruppenkurse in Rehaform, das Schlingentraining TRX, das funktionelle Kraft-, Koordinations- und Ausdauerprogramm "Deep Work", die Boxaerobic-Kurse "Taebo" und "Kamibo" sowie Indoorcycling.

Fitnessclub im Erdgeschoß

Der Gymfit Fitnessclub von Fabian Schachl mit mehr als 250 Quadratmetern Trainingsfläche befindet sich im Erdgeschoß des Vitalzentrums. "Durch das Chipkartensystem sind die Kunden zeitlich flexibel und bestimmen selbst, wann sie trainieren möchten", sagt Schachl. Möglich sei dies Montag bis Samstag von 6 bis 22 Uhr. "In unserem Studio sind alle Altersgruppen herzlich willkommen", so Schachl. "Wir bieten nicht nur einen hochmodernen Kraft- und Ausdauerbereich mit qualitativ hochwertigen Technogymgeräten an. Unsere Kunden können sich auch während und nach dem Training mit Eiweißshakes, -riegeln und vielem mehr stärken."Für alle, die sein Fitnessstudio kennenlernen möchten, bietet er in der Eröffnungswoche kostenlose Probetrainings an. Sowohl Franz-Peter Schwebach als auch Fabian Schachl stehen für Personaltrainings zur Verfügung und stellen individuelle Ernährungs- und Trainingspläne zusammen.