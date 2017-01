Diakon Manuel Sattelberger hat seinen ersten ReligionslehrerInnen-Fortbildungskurs „gehalten“!

14.01.2017, 11:38 Uhr

dass er eines Tages, eine Lehrer-Fortbildung für das Fachhalten darf! Im Auftrag der, hielt er so einen Fortbildungsnachmittag für Religionslehrerinnen und Lehrer imDie Kolleginnen und Kollegen (Manuel unterrichtet ja selbst in den St. Valentiner Schulen) aus der Volksschule, der Neuen-Mittelschule und des Gymnasiums „lauschten“ seinen Worten mit großen Ohren, offen Herzen und hoffentlich viel Gewinn! Diakon Manuel: „Ich habe mich „bei Euch“ sehr wohlgefühlt! Viel Segen in eurem Verkündigungsdienst!“