Danke an die freiwilligen Deutschlehrer

30.11.2016, 09:17 Uhr

300 ehrenamtliche Deutschlehrerinnen und -lehrer folgten am Freitag, 25. November 2016 einer Einladung des Bildungs- und Heimatwerks (BhW) in den Landtagssitzungssaal St. Pölten, zu einem Erfahrungsaustausch über die Gestaltung von Deutschkursen für Asylwerber, Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte.Mit dem Projekt "Blickpunkt Deutsch" schuf das BhW eine Plattform, die sich der Optimierung von Vernetzungs- und Weiterbildungsangeboten für ehrenamtliche Deutschlehrerinnen und -lehrer in den Bezirken widmet.

„Danke den vielen Freiwilligen! Sie sind ein wichtiger, unverzichtbarer Schatz für Niederösterreich“, würdigte der für Integration und Erwachsenenbildung zuständige Landesrat Karl Wilfing die Leistungen der Ehrenamtlichkeit. „Integrationsarbeit ist Informations- und Beziehungsarbeit. Daher haben alle die durch ihr Engagement Brücken bauen, eine besondere Bedeutung.“Der Nachmittag bot den Freiwilligen auch die Möglichkeit, Wünsche und Fragen direkt an das Land und die Organisationen heranzutragen. „Ziel des vom Land Niederösterreich, vom Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres sowie vom AMS Niederösterreich geförderten Projekts ist, auch weiterhin für alle Fragen rund um das ehrenamtliche Deutsch-Lernen mit Flüchtlingen da zu sein“, bekräftigte Martin Lammerhuber, Geschäftsführer des BhW und der Kultur.Region.Niederösterreich.Ein Schwerpunkt der Serviceleistungen von Blickpunkt Deutsch wird 2017 die Hotline für die Freiwilligen sein“, so BhW-Projektleiter Hans Rupp. „Wir verstehen uns als Informations- und Kommunikationsdrehscheibe rund um Unterrichtsmaterialien, Deutschkurse, Prüfungsmöglichkeiten und viele andere Fragen, die Freiwillige bewegen, wenn sie mit Flüchtlingen arbeiten".