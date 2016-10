Eine Explosion musikalischer Genialität im Rathausfestsaal St. Paul/Lav.

Kultur am LandWorld Music Festival Konzert 2016Amwerden auf Einladung von Walter Schildberger, stellvertretender Direktor der Musikschule Unteres Lavanttal, internationale erfolgreiche MusikerInnen in St. Paul erwartet.Harfinistin von Weltruf, verbindet in ihren Kompositionen, in einer sehr persönlichen musikalischen Handschrift Elemente des Jazz, der Klassik, und des Folk.Stadler studierte sowohl an der Wiener Musikhochschule Klassik, als auch in Boston –USA - Jazz, wo sie u.a. mehrere Preise bei internationalen Jazzharfenwettbewerben gewann.Ihre Konzerttourneen führten Sie unter anderen nach Japan, Kanada, USA, Marokko, England und Frankreich.

gehört zu jener Generation von Interpreten, die durch ihr technisch vollkommenes und musikalisch erstklassiges Spiel diesem russischen Volksinstrument ein neues Image verliehen.Akkordeon, ist Autor von zahlreichen Originalwerken und Transkriptionen für Bajan sowie einer Reihe von Monografien und Artikel über Probleme der Methodik und der Geschichte der Interpretationskunst.Natascha und Wladimir Balyk leben derzeit in Kroatien.werden ihrpräsentieren.Diese Musiker, ihre Kompositionen, Grooves und Improvisationen sind Poesie in Bewegung.Kultur am LandSamstag, 29. Oktober, 2016Rathaussaal der Marktgemeinde St. Paul/Lav.Mitwirkende:Monika Stadler – Harfe, Natascha Balyk – Mandoline, Wladimir Balyk – Akkordeon,Wayne Darling – bass, waterphone, Howard Curtis – drums. Percussion, Olaf Polziehn - pianoTickets: Vvk: €20, AK: € 25Tickethotline: e-mail: tickets@walterschildberger.comTel.: 0664/23 00 401 Hr. Walter Schildberger