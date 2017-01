kfb-Gruppe Fischering bildet sich

15.01.2017, 09:17 Uhr

Nepal - Aktion Familienfasttag konkret

Mag. Anja Fischer reiste mit Frauen der kfb aus ganz Österreich im vorigen Oktober nach Nepal. Dort besuchten sie einige Projekt-Partnerinnen und brachten interessante Berichte und Bilder von der Reise mit.Bei der Bildungsveranstaltung in Fischering gab Fischer den Damen zuerst einen Einblick des Binnenstaates in dessen Geographie, Geschichte, Politik, Wirtschaft, Religion u.v.m. Anschließend stellte die fachkundige Referentin einige Familienfasttags-Projekte vor und konnte mit ihrem zum Nachdenken Anlass gebenden Vortrag und Fotos alle Zuhörerinnen davon überzeugen, dass die Spenden des Familienfasttages wichtig für die Frauen in Nepal sind, sodass diese ein besseres und selbstbestimmtes Leben führen können.Die kfb-Fischering freut sich schon aufs Fastensuppenkochen im März und hofft auf zahlreiche spendende Feinschmecker.