Skiunfall am Klippitztörl fordert eine Verletzte

29.12.2016, 22:08 Uhr

Eine 58-jährige Skifahrerin aus Deutschland stieß mit einem zwölfjährigen Skifahrer aus Ungarn zusammen.

Im Unfallkrankenhaus (UKH) Klagenfurt endete ein Skitag für eine 58-jährige Skifahrerin aus Deutschland am Donnerstag am Klippitztörl. Sie stieß am Nachmittag mit einem zwölfjährigen Skifahrer aus Ungarn zusammen. Nachdem die verletzte Frau mit dem Akja zu Tal gebracht worden ist, flog sie die Besatzung des Rettungshubschraubers RK1 ins UKH Klagenfurt.