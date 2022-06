In Strengberg fand ein Radlreparaturtag des Mobilitätsmanagements Mostviertel der NÖ.Regional in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Strengberg statt.

STRENGBERG. Die Bürgerinnen und Bürger konnten an diesem Tag ihre Fahrräder und E-Bikes kostenlos auf Fahrtauglichkeit überprüfen lassen.

Der Radlreparaturtag war ein voller Erfolg und wird von Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko begrüßt: „Durch diese Initiative der NÖ Mobilitätsmanagerinnen und -manager mit den lokalen Organisationen vor Ort sind alle Radfahrenden gut ausgerüstet für die Radsaison und wieder sicher auf den NÖ Straßen unterwegs. Ein Herzliches Dankeschön dafür – denn nur miteinander können wir Niederösterreich bewegen.“

35 Räder gewartet

Bürgerinnen und Bürger hatten bei der Pump-Track-Strecke die Gelegenheit ihre Fahrräder kostenlos durch die Radtechniker der Firma Motozone warten und servicieren zu lassen: Die Fahrräder wurden auf STVO-Konformität geprüft und kleine Reparaturarbeiten: wie Ketten schmieren, Bremsen und Schaltungen einstellen, wurden kostenlos durchgeführt. Es wurden 35 Räder gewartet.

Die Gemeinde zeigt sich zufrieden mit dem Radlreparaturtag: „Der Radlreparaturtag ist eine sinnvolle Sache zur Steigerung der Fahrsicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Der Umstieg aufs Rad im Alltag erfolgt nur, wenn jederzeit ein funktionierendes Rad griffbereit zur Verfügung steht.“, so Bürgermeister Johann Bruckner.

Mit dem Radlreparaturtag konnte somit ein wichtiger Beitrag für die Sicherheit der Radfahrenden in der Region geleistet werden. Der Ort der Veranstaltung war perfekt gewählt, denn er motiviert sowohl Eltern als auch Kinder auch in Zukunft zur Pump-Track-Strecke zu radeln - mit einem top gewarteten Fahrrad.