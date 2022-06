ALTENMARKT. (red.) Die wohl älteste „Boy-Group“ der Welt, die „Wiener Sängerknaben“ geben am 28.7.2022, um 18.00 Uhr ein Open-Air-Sensationskonzert in Altenmarkt an der Triesting beim Radrast-Pavillon. Durch die Pandemie mussten über 700 Konzerte im In- und Ausland abgesagt werden. Zuletzt musste die geplanten Tourneen nach Korea, in die USA und nach Japan abgesagt werden, deshalb gibt es jetzt die Gelegenheit, diesen weltbesten Knabenchor live mit ihrem neuen Programm „Together“ zu hören. Es wurden 19 Lieder ausgesucht, in denen es um gemeinsame Arbeit, um gemeinsame Sehnsucht und Hoffnung geht. Und ums Reisen, vornehmlich per Schiff. 19 Lieder, die man rund um die Welt liebt und singt - Lieder mit erstaunlichen Geschichten, die aus Menschen einen Chor machen – das ist "Together". Karten unter www.oeticket.com oder bei ö-ticket Vorverkaufsstellen (Raiffeisenbanken, Trafiken, .....).

Neben den Sängerknaben bietet der Kultursommer in Altenmarkt an der Triesting auch noch ein Konzert mit dem Liedermacher Philipp Griessler (22.7.2022) vor dem ehemaligen Stiftskeller in Klein- Mariazell und die traditionelle Operetten-Gala im Arkadenhof der Wallfahrtskirche Hafnerberg mit dem Staatsoperntenor Jörg Schneider und Gästen wie Iva Schell, Petra Halper-König und Andreas Rainer.