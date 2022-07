Der erste Tag der 10. Ausgabe von Baden in Weiss war trotz widriger Wetterbedingungen top besucht. Ganz Baden warf sich in (weiße) Schale, um gemeinsam zu feiern und in den vielen Innenstadt-Geschäften zu gustieren. Die Stimmung war ausgelassen, vom Grünen Markt über den Hauptplatz bis zum Theaterplatz wurde getanzt und gelacht.

BADEN. Die dunklen Wolken verhießen nichts Gutes, doch auch der Sturm konnte die Besucherinnen und Besucher nicht davon abhalten, zur 10. Ausgabe von "Baden in Weiss" in Massen in die Innenstadt zu strömen. In vielen Geschäften wurden die Kundinnen und Kunden kulinarisch verwöhnt, tolle Angebote gab es auch.

Ausgelassene Stimmung

Den Hauptplatz brachte der "Electric Beat Club" sprichwörtlich zum Kochen. Es wurde getanzt, was das Zeug hielt. Auch am Grünen Markt ging zum Party-Sound von Raimondo Krizik die Post ab. Von Apres Ski Hits bis Tina Turner war für jeden etwas dabei. Profi-Tänzer zeigten in der Pfarrgasse ihr Können, und am Theaterplatz gab es schottische Klänge. Auch die Jugend kam beim Clubbing in der Frauengasse auf ihre Kosten. Einziger Wermutstropfen: Aufgrund der Sturmwarnung wurde die Bühne am Josefsplatz nicht bespielt werden. Der guten Stimmung in der ganzen Stadt tat dies aber keinen Abbruch.