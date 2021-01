Traiskirchen aktiviert Kältetelefon

Die Stadtgemeinde Traiskirchen hat auch heuer wieder gemeinsam mit dem städtischen Arbeiter Samariterbund Traiskirchen-Trumau ein Kältetelefon eingerichtet. Das Kältetelefon Traiskirchen ist unter der Nummer 0681/10 85 11 16 erreichbar und ist vor allem für Menschen in der Region rund um das Traiskirchner Stadtumland gedacht. In der Einsatzzentrale der Samariter wurde eine Winternotschlafstelle eingerichtet, in der neben einer warmen Schlafstelle auch heiße Suppe angeboten wird.

"Die Nächte sind kalt. Leider gibt es auch in unserem Land Menschen, die in diesen kalten Nächten unsere Unterstützung brauchen. Wir haben in unserer Stadt einen unumstößlichen Grundsatz: Wenn jemand in Not ist, egal woher jemand kommt oder was jemand hat - wir helfen", so Stadtchef Andreas Babler.

Gerade in den kältesten Tagen des Jahres geht es darum, aufmerksam wahrzunehmen, wann Hilfe gebraucht wird. Wer den Schlafplatz eines obdachlosen Menschen bemerkt und rasch und unkompliziert helfen möchten, ruft das Traiskirchner Kältetelefon. Das Telefon ist rund um die Uhr besetzt. Das Team des Samariter Bunds benötigt genaue Orts- und Zeitangaben als auch eine Beschreibung der Person, sodass sie die genannte Personen und Orte aufsuchen können.

Kältetelefon Traiskirchen: 0681 / 10 85 11 16