23.04.2018, 11:03 Uhr

Fundverkauf / Flohmarkt im Rathaus

Am Samstag, den 5. Mai 2018 werden von 8 bis 12 Uhr alle Fundgegenstände, die innerhalb eines Jahres weder vom Eigentümer, noch vom Finder abgeholt wurden, im Badener Bürgerservice im Erdgeschoß des Rathauses, zum Verkauf angeboten.



Unter den zu ergatternden „Schnäppchen“ findet man unter anderem Bekleidung und Schuhe in vielen Farben und Größen, Sonnen- und optische Brillen, Taschen, Schirme und Knirpse, diverse Schmuckstücke, Uhren und vieles mehr.



Die Einnahmen fließen heuer in den Spendentopf, den das Badener Rollettmuseum zur dringend notwendigen Restaurierung zweier ganz besonderer Kunstwerke eingerichtet hat: Der Insektenkasten aus dem Besitz des Museumsgründers Anton Rollett und das Altargemälde der Weilburgkapelle.



Infos zum Fundverkauf / Flohmarkt:

Badener Bürgerservice

Tel: 02252/86 800 DW 700

E-Mail: buergerservice@baden.gv.at

