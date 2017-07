BADENER MUSEENTOUR - Arnulf Rainer Museum, Beethovenhaus und Kaiserhaus

Baden : Arnulf Rainer Museum |

Jeden ersten Sonntag im Monat inkl. Lunch, € 28 p. Person, Entdecken Sie Highlights aus Geschichte, Architektur, Musik und zeitgenössischer Kunst am Sonntagvormittag!, Im Anschluss an die kulturellen Köstlichkeiten erwartet Sie ein kleiner Lunch im Hotel At the Park, Beginn 10 Uhr im Rainer Museum, danach Beethovenhaus, Ausklang im At the Park, im Preis enthalten: Führung durch Arnulf Rainer Museum, das Kaiserhaus sowie Beethovenhaus, Rindsgulasch oder Quiche, hausgemacht, dazu ein Getränk., Wir bitten um Voranmeldung: 02252-209196 sowie office@arnulf-rainer-museum.at, Infos: Arnulf Rainer Museum, Tel.: 02252-209196