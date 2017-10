Baden : Cinema Paradiso |

Konzert: Bella Ciao 31.10.17, 20 Uhr, Eintritt Sitzplatz Vorverkauf 26 EUR, Abendkassa 28 EUR, Cinema Paradiso Card 2 EUR ermäßigt, Die bedeutendste Bühnenshow des italienischen Folk Revivals wird fünfzig Jahre später in einer großartigen Besetzung wieder auf die Bühne gebracht. Die Uraufführung dieses Meilensteins der italienischen Musikgeschichte fand am 21. Juni 1964 beim Festival zweier Welten in Spoleto statt und führte zu wüsten Polemiken. Heute ist BELLA CIAO die Basis der Arbeit all der KünstlerInnen, die mit großem Erfolg die italienische Folk Tradition auf die Bühnen der Welt tragen. Das zentrale Element von BELLA CIAO waren und bleiben die alten Volkslieder, gesungen von den wichtigsten Stimmen des sozialen und politischen Liedes im Italien der letzten 30 Jahre: Ginevra Di Marco, Lucilla Galeazzi, Elena Ledda und Alessio Lega.



Infos: Andreas Sattra , Tel: Reservierungen: 02252/256225; Büro: 02252/256226