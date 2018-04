Veronika Eder bietet kosteneffizienten Arbeitsraum

19.04.2018, 15:08 Uhr

Die Unternehmerin Veronika Eder bietet seit Kurzem in der Antonsgasse ein für Baden neues Konzept.

Beschreiben Sie Ihr Business. Was bieten Sie genau an?



Mein Mann Gerhard und ich bieten mit „multiflex“ günstigen und flexibel mietbaren Arbeitsraum im Badener Zentrum in der Antonsgasse 1a für Personen an, für die ein eigenes Geschäftslokal oder die Anmietung eines eigenen Arbeitsraumes aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll ist. Die Räumlichkeit ist ab EUR 9,90 / Stunde buchbar und eignet sich ideal als Büro, als Therapie- oder Praxisraum bzw. für kleine Seminare und workshops. Die schönen Schaufensterflächen des „multiflex“ sind zusätzlich den Werken namhafter Kunstschaffender wie zB Volker Kühn und seinen bekannten 3D Objektbildern gewidmet, welche den Passanten bzw. Erwerbern Freude bereiten sollen und auch ideale anlassbezogenen Präsente darstellen. Da die SCHAUFENSTERKUNST nur sehr unregelmäßig und vor allem hauptsächlich nach Terminvereinbarung besetzt ist, sind alle ausgestellten Werke via webshop erwerbbar. Alle Infos finden sich auf den Homepages: www.multiflex.at und www.SCHAUFENSTERKUNST.at



Wie wollen Sie sich bekannt machen?

Wir bemühen uns natürlich zuallererst um persönliche Weiterempfehlungen durch zufriedene Kunden. Selbstverständlich werden neben den sozialen Netzwerken auch die beliebten Bezirksblätter als Medium genutzt, um unser Angebot einer breiteren Öffentlichkeit näherzubringen. Am Samstag, den 28. April 2018 veranstalten wir von 9:00-17:00 einen „Tag der offenen Tür“ um unseren Arbeitsraum Interessierten zu präsentieren. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher an diesem Tag. Im Anschluss findet um 18:00 eine Vernissage mit dem Wiener Illustrator Erhard Wanderer (uA über 15 Jahre Illustrator des Freizeit Kurier) statt.



Warum haben Sie die Selbständigkeit gewählt?

Die Umsetzung von eigenen Vorstellungen ist sehr reizvoll; generell sind wir Gastgeber aus Leidenschaft – wir betreiben unter anderem seit 2016 auch das golf-apartment in Oberwaltersdorf - und wir denken, dass es gerade für Kleinunternehmer einen Bedarf an unserem Angebot gibt, um effizient wirtschaften zu können. Baden ist zudem eine wirklich tolle Stadt und wir freuen uns darauf, unsere Angebote hinsichtlich kosteneffizientem Arbeitsraum und künstlerischer Objekte in Baden anbieten zu können.Jeder Bereich für sich soll den Menschen Freude bereiten. „Geht nicht, gibt‘s nicht“ ist die Devise!