Neues MRT-Zentrum "Millennium Diagnostik" in der Brigittenau: Bei Akutfällen bietet Radiologe Bernhard Partik Termine am selben Tag.

WIEN/BRIGITTENAU. Schräg gegenüber dem Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler – in der Donaueschingenstraße 24 – hat Bernhard Partik das "Millennium Diagnostik" eröffnet. Das Besondere: „Bei akuten Beschwerden gibt es auch akute Termine, also ein MRT am selben Tag", verspricht der Radiologe.

Das Zentrum für Magnetresonanztomographie (MRT) wird privat geführt. Für einen Kostenersatz kann die Rechnung bei der Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten (KFA) oder privaten Versicherungen eingereicht werden.

Keine Strahlenbelastung

Von MRTs von Gehirn, Wirbelsäule oder dem ganzen Körper über Tumorfrüherkennung bis hin zu Gefäßdarstellung (Becken-Bein-Angiographie, Halsschlagader): "Millennium Diagnostik" bietet die verschiedensten Untersuchungen.

Zur Anwendung kommt ein hochmoderner 3-Tesla-Ma-gnetresonanztomograph. Dabei handelt es sich um ein Schnittbildverfahren, welches ohne Röntgenstrahlen auskommt. Zur Anwendung kommen ein Magnetfeld und Radiowellen, die eine hohe Bildqualität liefern. Auf diese Weise können mit dem Tomographen rund 40 Patienten pro Tag untersucht werden.

Hoher Bedarf an MRT-Untersuchungen

Bereits seit 2003 ist Partik am "Diagnosezentrum Brigittenau" in der Pasettistraße tätig. Seit 2020 ist er dort auch Geschäftsführer und ärztlicher Leiter. Dabei nehme er einen steigenden Bedarf an MRT-Untersuchungen wahr. „Die wachsende Bevölkerung in der Brigittenau und der Leopoldstadt und das höhere Durchschnittsalter führen zu einem Anstieg an MRT-Untersuchungen“, berichtet der Wahlarzt.

Radiologe Bernhard Partik hat das neue medizinische Zentrum "Millennium-Diagnostik" im März eröffnet.

"Der Patientenkomfort steht im Diagnostikzentrum im Mittelpunkt", stellt der Mediziner fest. So will man neben einem barrierefreien Zugang mittels Lift auch für eine angenehme Atmosphäre sorgen. „Wir haben ein Großbild und ein virtuelles Dachfenster angebracht, um eine angenehme Untersuchungsumgebung zu schaffen“, so Partik. Eine eingeblendete Zeitangabe gibt über die Restdauer der Untersuchung Auskunft. Dabei sollen die Komfortliege, eine breitere Röhre mit 70 Zentimetern Durchmesser sowie ein Film das Wohlbefinden steigern.

Termine und Kontakt

Das neue medizinische Zentrum "Millennium Diagnostik" befindet sich in der Donaueschingenstraße 24. Eine Terminvereinbarung unter 01/388 10 10 ist erforderlich. Weitere Infos gibt es auf www.millennium-diagnostik.at