Des Regens wunderbarer Duft

erfüllt heut Abend hier die Luft.

Schließ die Augen und hör gut zu!

Nun sage mir, was hörst denn du?

Leises Prasseln, leises Klopfen,

horch genau auf jeden Tropfen.

Wäscht hinweg des Tages Hast,

wäscht hinweg so manche Last.

Lass deinen Gedanken allen Raum!

Genieß den heut'gen Regentraum.