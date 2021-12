„Winter-Etüden“ ist das erste weihnachtliche Buch, das die Hainburger Autorenrunde in ihrer 31jährigen Geschichte herausgegeben hat ...



und dennoch ist es, wie schon der Titel verrät, eigentlich kein Weihnachtsbuch. 26 Autorinnen und Autoren aus neun unterschiedlichen Ländern haben die Monate der Pandemie genutzt, Texte zusammen zu tragen, in einer Zeit, in der Stille, Friede und Freude neuen Sinn bekommen haben.

Und dann war da wieder der Lockdown, der geplante Lesungen samt Buchpräsentation in Wien und Hainburg verhindert hatte. Doch das konnte die internationale Gruppe und vor allem die Intendantin des Wolfsthaler Theaters Dr. Helene Schmidt-Levar, eine Vielbeschäftigte nicht nur in kulturellen Belangen, nicht hindern, doch noch eine vielbeachtete adventliche Lesung in ihrer Villa Pannonica zu organisieren.

Aus Gründau bei Frankfurt am Main reiste der Autor Peter Völker an, aus Hainburgs slowakischer Partnerstadt Šamorín kam Ildikó Hushegyi (mit Lyrik von Judita Kaššovicová), aus Wien der russisch-österreichische Autor Victor Klykov (mit winterlichen Texten) sowie auch der vielseitige Schriftsteller Christian Faltl (mit einer Weihnachtsgeschichte). Daneben fanden sich vom niederösterreichischen Kern der Gruppe Ewa Ströck (mit ihren „Polnischen Weihnachten“), Gülkibar Alkan-Kirilmaz („Kerzenlicht“), Leopold Hnidek (mit der Erzählung „Lehrjahre“), Erika Lugschitz (mit weihnachtlicher Lyrik), Karl Krammer (mit einer winterlichen Zeitgeschichte), Johanna Friedrich (mit den isländischen Weihnachtsmännern), Erwin Matl (Lyrik) und Gertrud Hauck („Weihnachtsabend“) ein, die auch durch den Abend führte.

Und es kamen auch zahlreiche Gäste, darunter der Bürgermeister von Wolfsthal LAbg. Gerhard Schödinger und die Vizebürgermeisterin aus Hainburg Silvia Zeisel, die sich alle endlich wieder auf Kultur freuten.

Die bekannte slowakische Autorin Mária Bátorová, die zwei ihrer berührenden Gedichte - teilweise auch in slowakischer Sprache - vortrug, drückte ihre Dankbarkeit darüber aus, wie einem in der Seltenheit der derzeitigen gesellschaftlichen Veranstaltungen besser bewusst wird, wie schön das gemeinsame Auftreten sein kann.

Erwin Matl, der Leiter der Autorenrunde, erörterte, dass Boris Perkman für die grafische Gestaltung des Buch-Covers verantwortlich war und es dafür mehrere ausgezeichnete Vorschläge gegeben hatte. Darunter waren zwei Winter-Bilder zweier Mitglieder der Autorenrunde, von Ljubica Perkman aus Rodgau und von Jana Machačová aus Piešťany, deren Kopien an die Hausherrin Helene Levar und an Erika Lugschitz überreicht wurden, da sich beide Autorinnen besonders für dieses Buch und die Adventlesung eingesetzt hatten.

Musikalisch umrahmt wurde die Lesung äußerst schwungvoll durch das Bläsertrio Christoph Kaufmann, Markus Kaufmann und Andreas Schermann mit bekannten weihnachtlichen Melodien. Zwei Volkslieder ihrer russischen Heimat wurden von Olga Klykova und Victor Klykov vorgetragen und bereicherten den internationalen Abend.

Das Buch „Winter-Etüden“ kann man im Shop des Pilum Literatur Verlags und auch im Buchhandel erwerben.

Die aufgezeichnete Lesung kann man in einigen Tagen online im YouTube Kanal unter „Hainburger Autorenrunde“ sehen.