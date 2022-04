„Pflege im Burgenland ist wirklich sexy“- die neue SPÖ-Kampagne zum Thema Pflege wurde heute vorgestellt. Die Polizei zieht Bilanz über das Planquadrat am Osterwochenende. Der Rotary-Club Fürstenfeld hat für die in Neudauberg untergebrachten 63 ukrainischen Waisenkinder eine Hilfsaktion gestartet. Um den Betroffenen in der Ukraine weiter zu helfen, ruft das Land wieder zur Spende von Hilfsgütern auf.

„Pflege im Burgenland ist wirklich sexy“

Die burgenländische Polizei zieht Bilanz

Schwere Sachbeschädigung am Kreuzweg

Ukrainisch-Deutsches Bildwörterbuch für geflüchtete Schulkinder

„Ohne die Beatles gäbe es die heutige Rock- und Popmusik nicht!“

Das Burgenland sammelt wieder Hilfsgüter für die Ukraine

Neuer Gastrobetrieb im Rathauskeller Oberwart

Einweihung der Erinnerungsstätte für die Opfer der NS-Diktatur

Rotarier starten Spendenaktion für Ukraine-Waisen in Neudauberg