Im Herbst starten Trainingseinheiten, die von Karin Rossipal in den Döblinger Parks abgehalten werden.

WIEN/DÖBLING. Frisches Qi, also mehr Lebensenergie und Leichtigkeit verspricht die Trainerin Karin Rossipal in ihren Kursen, die im Herbst im 19. Bezirk starten. Gerade im Herbst soll man Energie in der frischen Luft tanken und raus aus den eigenen vier Wänden. "Die Natur ist viel schöner als jedes Studio und vor allem auch coronasicher", sagt Trainerin Rossipal.

Unterrichtet werden die drei Säulen Mindfulness (Achtsamkeit), Meditation und Qi Gong. Dies entwickelt bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mehr Beweglichkeit, Gelassenheit und Energie. In ihren Kursen möchte die gebürtige Kärntnerin jetzt möglichst viele Menschen dazu motivieren, sich mit Freude zu bewegen: „Kein weiteres Muss auf unserer To-do-Liste. Es ist Zeit für Bewegung mit Genuss, für ein ganzheitliches Training für Körper, Geist und Seele", meint Karin Rossipal.

Das Training ist für alle Altersgruppen geeignet. Auch für Wiedereinsteiger, die "etwas mit Bewegung machen wollen", so die Qi-Gong-Expertin. Das Training stärkt zudem das Immunsystem, um gut durch die kalte Jahreszeit zu kommen.

Auch im Winter im Freien

Die Döblingerin hat aus der Not eine Tugend gemacht: „Nachdem Indoor-Trainings zuletzt kaum möglich waren, üben wir jetzt das ganze Jahr über im Freien. So tanken wir gleich auch Vitamin D und spüren die Natur und alle vier Jahreszeiten hautnah. Nur bei Regen weichen wir ins Internet aus“, so die ehemalige Journalistin, die sich mit ihrem Herzensthema vor einem Jahr mitten in der Pandemie selbstständig gemacht hat. Die Kurse finden in verschiedenen Parks in Döbling statt. Nach dem Motto: Lerne dabei auch gleich deinen Bezirk kennen. Aktuell gibt es Trainings im Wertheimstein Park, Heiligenstädter Park oder auch auf der Bellevuewiese, mit bester Aussicht auf die ganze Stadt.

Die Döblingerin Karin Rossipal ist Trainerin für Achtsamkeit und Entspannung.

Foto: Wirlfoto

hochgeladen von Thomas Netopilik

Training im eigenen Garten

Noch ein kleiner Tipp für alle, die sich lieber alleine oder in privater Runde mit frischem Qi auffüllen möchten: Trainerin Karin Rossipal kommt auch in den privaten Garten und hält dort ihre Einheiten ab. Die Trainings in der Gruppe kosten 25 Euro pro Stunde, der Zehnerblock 200 Euro. Einzeltrainings nach Vereinbarung.

Mehr Informationen dazu unter www.karinrossipal.com/qitime