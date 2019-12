4. Advent.......

......Es naht mit schnellen Schritten,

die Ankunft des Herrn inmitten,

von Krieg, Not und Leid,

nur in EINER EINZIGE NACHT wird gemildert und befreit,

von Angst, Hunger, Qualen und Streit,

doch der Mensch ist noch immer nicht bereit,

der Welt, der Natur, RUHE und FRIEDEN zu geben.

So fristet die halbe Welt ein unwürdiges, trauriges Leben.

Nur EINE EINZIGE NACHT ist viel zu wenig, die man der Natur und dem Leben gönnt,

ob man DAS Weihnachten nennt?