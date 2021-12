Weihnachtsgeschichte: Der unschuldige Dieb

von Ewald Benecken

Manchmal war es früher so, das wir zu Weihnachten auch einen Tannenbaum aufstellten. Wir – das heißt, meistens natürlich meine Frau - schmückte diesen dann mit viel Liebe. Aber - in den folgenden Tagen passierte es des Öfteren, dass die eine oder andere Süßigkeit auf wundersame Art und Weise vom Baum verschwand.

Zunächst verloren meine Frau und ich darüber kein Wort, doch irgendwann schauten wir uns verstohlen, ja, skeptisch an. Glaubten wir doch beide, dass der andere den einen oder anderen Nougatkringel heimlich aus den Zweigen heraus gefischt hatte.

Das ging so lange gut, bis meine Frau eines Tages sagte:

„Die Süßigkeiten sollten eigentlich für die Kinder sein. Ich finde das nicht richtig von dir das du da heimlich bei gehst. Wenn du unbedingt schon welche essen möchtest, dann nimm dir welche aus dem Schrank. Dort stehen noch ein paar Tüten mit den Resten…!“

Ich war mir natürlich keiner Schuld bewusst und verteidigte vehement meine Unschuld.

Doch irgendwann, an einem Nachmittag fand meine Frau ein wenig Silberpapier hinter einem Sessel, hob dieses auf und schaute mich aber- mals, dieses Mal jedoch ziemlich verärgert, an.

„Ich bin das nicht gewesen“, verteidigte ich mich erneut, zudem sanft lächelnd und hoffte, dass dieses Lächeln meine Unschuld glaubhaft unterstreichen würde. Zunächst hatte ich damit jedoch keinen Erfolg.

So lange, bis…ja, bis die große Blonde, die sich drohend vor meinem Sessel aufgebaut hatte – einen Geistesblitz folgend mich fragte, ob es eventuell möglich sein könnte, das unser drittes Familienmitglied der Täter gewesen sein könnte.

Das erschien mir allerdings als viel zu unwahrscheinlich. Wie sollte der denn die Schokoladenkringel und Nougatstäbchen heil von den Zweigen bekommen haben…und das auch noch ohne den Baum umzukippen…?

Nach reiflicher Überlegung, während der ich zum x- ten Mal meine Unschuld beteuert hatte, gelangten wir dann zu der ein wenig zweifelhaften Überzeugung, dass nur Buster Keaton der Übeltäter gewesen sein konnte.

Daraufhin beschlossen wir ihn heimlich zu überwachen. Das stelle sich allerdings als gar nicht so einfach heraus, denn er konnte verdammt gut hören, so gut, dass wir eigentlich gar keine Chance hatten ihn als Täter zu überführen.

Oh, Wunder, es gelang uns ein paar Stunden später dennoch.Hund Weihnachten

Völlig darauf konzentriert das Silberpapier nicht in kleine Stücke zu zerreißen, saß unser Hund auf dem Teppich und wickelte mit Zähnen und Krallen sehr geschickt ein Schokoladenkringel aus. Als er uns dann bemerkte verschwand er blitzschnell mit schuldvoll angelegten Ohren sowie eingeklemmten Schwanz aus dem Wohnzimmer.

Meine Güte war ich danach froh, dass wir unseren Hund als Schokoladendieb hatten überraschen können…

Quelle: https://www-weihnachten.de/weihnachtsgeschichten/der-unschuldige-dieb.htm

