EISENSTADT. Am Landesgericht in Eisenstadt hat am Mittwoch um 9 Uhr ein großer Schlepper-Prozess begonnen. Insgesamt 19 Personen wird das Verbrechen der Schlepperei vorgeworfen, wie in der Verhandlungseinteilung zu lesen ist: "Sie haben in verschiedenen Tatbeteiligungskonstellationen zahlreiche Fremde geschleppt", heißt es darin.

"Qualvolle Zustände"

Gegen die Unschuld der Angeklagten sprechen wohl "zahlreiche Fakten" und teilweise seien die Schleppungen auf eine Art und Weise begangen worden, durch die die geschleppten Personen in einen "qualvollen Zustand" versetzt worden seien. Die Prozessdauer ist bis Freitag angesetzt.

Im Burgenland werden laufend Schlepper festgenommen, einer der aufregendsten Fälle in letzter Zeit war jener aus Siegendorf, wo zwei Menschen ums Leben kamen:

Todesursache der zwei toten Flüchtlinge steht fest