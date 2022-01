Die Energiepreise sind in den letzten Wochen massiv gestiegen. Zur Unterstützung hat die Stadt Eisenstadt ein Sonderbonus gestartet. Jede HeizkostenzuschussbezieherIn mit Hauptwohnsitz in Eisenstadt erhält über den Heizkostenzuschuss von 200 Euro hinaus zusätzlich einen Eisenstadt-Gutschein im Wert von 50 Euro.



EISENSTADT. Eisenstadt gewährt bereits zusätzlich zu den 165 Euro vom Land den Eisenstädtern einen Heizkostenzuschuss von 200 Euro. Insgesamt wurden dafür 40.000 Euro zur Verfügung gestellt. Nun wurde beschlossen, dass jede Heizkostenzuschussbezieherin bzw. jeder Heizkostenzuschussbezieher mit Hauptwohnsitz in Eisenstadt darüber hinaus einen Eisenstadt-Gutschein im Wert von 50 Euro erhält.

"Ängste und Sorgen nehmen"

Die betreffenden Personen bekommen von der Gemeinde ein Schreiben zugesendet, in dem Sie genaue Informationen erhalten, wann und wo sie die Eisenstadt-Gutscheine erhalten. „Wir wollen den Menschen die Ängste und Sorgen nehmen, dass sie sich ihre Heizung nicht mehr leisten zu können“, so Bürgermeister Thomas Steiner.

"Tropfen auf den heißen Stein"

Die SPÖ bedauert, dass die Förderung nicht höher ausfällt: „Wir begrüßen zwar die Aktion, sie ist in unseren Augen aber auch ein Tropfen auf den heißen Stein. Nicht nur die Energiepreise sind gestiegen, sondern generell die Lebenshaltungskosten. Aus diesem Grund haben wir eine Art Wohnbeihilfe für Eisenstadt vorgeschlagen, die monatlich ausgezahlt worden wäre. Jedoch wurde unser Vorschlag leider nicht angenommen", berichtet Vizebürgermeister Otto Kropf (SPÖ).

172 positive Anträge

Anspruch auf einen Heizkostenzuschuss von der Landeshauptstadt haben Menschen, deren Hauptwohnsitz Eisenstadt ist und deren Familieneinkommen den ASVG-Ausgleichszulagenrichtsatz nicht überschreitet oder die Anspruch auf Mindestsicherung haben. In der letzten Heizperiode gingen 202 Anträge ein, davon wurden 172 positiv beantwortet. 34.400 Euro wurden insgesamt ausbezahlt. Rund 8.600 Euro wird die Gemeinde zusätzlich für die zusätzlichen Gutscheine budgetieren. Die Anträge konnten bis zum 31. Dezember 2021 gestellt werden.