Heute früh ereignete sich auf der L212 zwischen Zagersdorf und Siegendorf ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

SIEGENDORF. Sonntagfrüh kam ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Eisenstadt – Umgebung mit seinem PKW auf der Landstraße 212 von Zagersdorf kommend in Fahrrichtung Siegendorf von seiner Fahrbahnseite ab und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug eines 33-jährigen Mannes aus dem Bezirk Eisenstadt – Umgebung. Durch den Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und auf dem neben der Fahrbahn verlaufenden Radweg zum Stillstand.

Kleinkind im Fahrzeug

Der 33-jährige Lenker wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er seinen Verletzungen erlag. In seinem Fahrzeug befand sich ein Kleinkind, welches zur genaueren Abklärung des Gesundheitszustandes in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht wurde.

Der 21-jährige Lenker erlitt durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in das Krankenhaus Eisenstadt eingeliefert.

Aufgrund des Verkehrsunfalles kam es zu einer dreieinhalbstündigen Sperre der L212.