AST - Diese Abkürzung steht für "Anlaufstelle für Personen mit im Ausland erworbenen Qualifikationen".

EISENSTADT. Beim AST handelt es sich um ein Beratungszentrum speziell für Migranten, das Fragen rund um die Anerkennung ausländischer Zeugnisse beantwortet. Die Experten unterstützen die Ratsuchenden dabei, ausländische Abschlüsse in Österreich bewerten und anerkennen zu lassen - völlig kostenlos.

Für ehemalige Betroffene wie Amira J. war die AST ein wichtiger Schritt hin in ihre berufliche Zukunft in ihrer neuen Heimat: "In Syrien habe ich als Lehrerin gearbeitet. Die Arbeit mit den Kindern hat mir sehr viel Freude bereitet. Dank der Unterstützung der AST konnte ich jetzt in Österreich wieder in diesem tollen Beruf Fuß fassen".

Wann & Wo

Der erste AST-Beratungstermin in Eisenstadt im Jahr 2022 findet am 01. Februar im Büro der Bildungsinformation Burgenland (Domplatz 21, Eisenstadt) statt.

Verbindliche Terminvereinbarung telefonisch unter 01/ 99 72 851 (Montag von 9.00 bis 12.00 Uhr oder Donnerstag von 14.00 bis 16.00 Uhr) oder per E-Mail an ast.noe@migrant.at (Telefonnummer zur Kontaktaufnahme bekanntgeben).