Längere Zeit war es ruhig um das Großprojekt in Ferörakos direkt am Neusiedler See. Nun dürfte eine Baubewilligung erteilt worden sein.

BEZIRK EISENSTADT. Viele sehen durch das geplante touristische Großprojekt den Welterbestatus des Neusiedler Sees gefährdet und beklagten schon in der Vergangenheit Mangel an Information.

Regina Petrik (GRÜNE) will nun von besorgten Anwohnern in Fertörakos erfahren haben, dass der gigantische Freizeitkomplex im Naturschutzgebiet eine Baubewilligung erhalten habe. Die GRÜNE Landessprecherin zeigt sich alarmiert und fordert die Landesregierung zum Handeln auf.

Im Landhaus wird auf Infos gewartet



Im Büro der Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf hat man von den Gerüchten gehört, wurde jedoch noch nicht offiziell informiert. „Wir haben eine offizielle Anfrage nach Ungarn geschickt. Nun müssen wir abwarten, denn wir wissen noch gar nicht, was genehmigt ist. Es kann sich dabei auch um eine kleine Bootshütte handeln“, so ein Sprecher aus dem Büro Eisenkopf, der mit einer baldigen Antwort auf die gestellte Anfrage rechnet.

Ziel: Naturverträgliches Maß



Bei den GRÜNEN befürchtet man, dass „Orban das Oligarchenprojekt durchpeitschen will“. Das Megaprojekt mit hundert Betten, Tennisplätzen, Yachthafen und Freizeitpark samt 800 Parkplätzen wird ohne fristgerechte Einsprüche die komplette Region, das Natura 2000-Gebiet und UNESCO-Welterbe ist, dauerhaft verändern.

Petrik: "Umweltlandesrätin Eisenkopf muss im Namen des Burgenlandes als direkt Betroffene rasch Einspruch gegen diesen Baubescheid erheben – die Frist läuft bis 14. August. Unser Ziel muss sein, dieses Projekt auf ein naturverträgliches Maß zu reduzieren, denn nur so lässt sich auch der Welterbe-Status erhalten."