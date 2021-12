Hermine Schlag, Künstlerin aus Großhöflein, schenkt den Mitarbeitern auf der Intensivstation im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt, ein Blumenaquarell.



GROSSHÖFLEIN/EISENSTADT. 67 Mitarbeiter auf der Intensivstation im Krankenhaus Eisenstadt arbeiten arbeiten seit Beginn der Pandemie tagtäglich bis an ihre Grenzen. Als Dank für ihre Arbeit, schenk die Großhöfleiner Künstlerin Hermine Schlag jedem Mitarbeiter der Intensivstation ein Blumenaquarell. SPÖ-Bezirksvorsitzende Astrid Eisenkopf steuert die passenden Rahmen für die Gemälde bei.

100 Blumenaquarelle

Hermine Schlag hatte bereits im ersten Lockdown damit begonnen, anlässlich des 100. Geburtstages des Burgenlandes 100 Blumenaquarelle zu malen.

„Die Pandemie stellt uns alle auf eine harte Probe. Ganz besonders sind aber die Beschäftigten der Intensivstationen gefordert, die jeden Tag damit beschäftigt sind, unter schwierigsten Bedingungen Leben zu retten. Mit meinen Blumenbildern möchte ich mich ganz persönlich bei jedem einzelnen Mitarbeiter bedanken und hoffe ihnen mit diesem Weihnachtsgeschenk etwas Freude zu bereiten“, so die Künstlerin.

„Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt ist der tragende Pfeiler, wenn es um die Gesundheitsversorgung hier im Bezirk geht. Die Mitarbeiter leisten hier tagtäglich großartige Arbeit. Gerade die Beschäftigten der Intensivstation gelangten durch die Pandemie in den letzten Monaten an ihre Grenzen. Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen mich für diesen unermüdlichen Einsatz zu bedanken und die Aktion von Hermine Schlag zu unterstützen", sagt auch Astrid Eisenkopf.

"Eine besondere Anerkennung"

„Unserer Mitarbeiter, in allen Bereichen des Krankenhauses haben in den vergangenen Monaten viel Kraft, Einsatz und Stärke bewiesen. Wenn dieser Einsatz auch von außen gesehen wird und noch dazu so persönlich bedankt wird, dann ist das eine besondere Anerkennung,“ bedankt sich Pflegedirektorin Brigitte Polstermüller.